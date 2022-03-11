По итогам 2021 года «Ростелеком» укрепил позиции на рынке ключевых решений

В конце 2021 года аналитики зафиксировали рост рынка широкополосного доступа (ШПД) на 13,7%, при этом доходы на нем составили 65,3 млд рублей. На 1,8% (до 1,87 млн) также выросла общая абонентская база.



Лидером по числу подключенных абонентов и по объему доходов услуги «Широкополосный доступ в интернет для B2B» остается «Ростелеком». В 2021 году компания увеличила выручку до 49% за счет госпрограмм, федеральных проектов и продвижения высокоскоростных тарифных планов. Абонентская база «Ростелекома» в сегменте корпоративного ШПД — 43%.



На рынке услуги «Бесплатный вызов» компания имеет 35% от всех выделенных номеров в коде 8-800. «Ростелеком» также занимает первое место по количеству организаций — клиентов виртуальной АТС с максимальным приростом базы (20%). Таким образом, «Ростелеком» сделал большой вклад в увеличение абонентской базы ВАТС в России — до 400,8 тыс. по итогам 2021 года. Оператор подключал компании в регионах и начал развитие сервисов: аналитика речи, голосовые помощники, кол-трекинг и мобильная ВАТС.

«Новые цифровые и ИТ-решения развиваются по-прежнему на фундаменте телекома. Поэтому мы уделяем много внимания инфраструктуре широкополосного доступа, выстраивая ее как новую технологическую платформу, на которой наши клиенты могут получать не только традиционные телеком-услуги, но и дополнительные ИТ-сервисы, создающие новый клиентский опыт. Например, речевую аналитику в ВАТС или интеллектуальное видеонаблюдение. При этом мы стремимся к тому, чтобы даже самые сложные решения в сфере цифровизации были максимально клиентоориентированными, ведь пандемия серьезно изменила рынок, особенно там, где потребители наиболее восприимчивы к онлайн-сервисам и клиентскому опыту. Лидирующие позиции в ключевых продуктовых направлениях подтверждают эффективность наших усилий», — отметил вице-президент по работе с корпоративным и госсегментом «Ростелекома» Валерий Ермаков.



Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» в 2021 году охватил оптикой 177 тыс. домохозяйств на юге.