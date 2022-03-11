Росавиация снова продлила запрет на гражданские рейсы над Кубанью

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о начале «специальной военной операции» в Украине. В то же утро на юге России закрыли аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике. В штатном режиме работает только сочинский аэропорт.

Первый раз аэропорты закрыли до 25 февраля, затем запрет на полеты продлили до 2 марта, потом сроки сдвинули еще на неделю и обещали открыть воздушное пространство 8 марта. После этого закрытие продлили до 14 марта.

11 марта в Росавиации сообщили, что аэропорты будут закрыты до 20 марта. В списке все те же города: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

«Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — добавили в ведомстве.

Все остальные аэропорты, включая международные, работают в обычном режиме.