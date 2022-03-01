В краевой больнице Краснодара пояснили, как призыв сдавать кровь связан «со сложной политической ситуацией»
Краснодарская краевая больница № 1 пригласила доноров сдавать кровь «в связи со сложной политической ситуацией». Спросили, что это значит
28 февраля Краевая клиническая больница № 1 разместила приглашение для доноров всех групп крови. Их призвали сдавать кровь «в связи с возросшей потребностью использования компонентов крови для лечения пациентов больницы, а также сложной политической обстановкой в мире и близлежащих регионах».
Юга.ру спросили у больницы, почему пациенты стали больше нуждаться в крови и как компоненты отправляют в регионы, где она нужна.
Там ответили, что острой ситуации с нехваткой крови в больнице нет — призыв к донорам примерно раз в один-два месяца размещают на ресурсах ККБ № 1, чтобы регулярно пополнять банк крови. Отправлять ее никуда не планируют, но пациентам больницы она нужна в любое время вне зависимости от политической обстановки. Тем не менее в больнице не исключают, что в экстренном случае банк крови могут задействовать.
«Мы сделали акцент на политической ситуации, потому что многие люди у нас импульсивные, в социальных сетях стараются высказать свое мнение, очень много ругани по этому поводу. Кто-то говорит, что нужно высказываться, это якобы является актом помощи. Но нет, на самом деле [чтобы помочь] лучше прийти сдать кровь. Это гораздо полезнее, потому что в случае чего кровь будет очень-очень важна. Мы же понимаем, что ситуация нестабильная и эта кровь может в любой момент понадобиться в двойных-тройных размерах», — сказали в пресс-службе ККБ № 1.
Юга.ру также задали несколько вопросов начальнику краснодарской станции переливания крови Алексею Коденеву: возросла ли потребность в крови из-за «военной операции» в Украине, отправляют ли ее в помощь раненым, увеличивают ли запасы на этот случай. Коденев ответил, что «все вопросы, связанные с данными проблемами, [необходимо] согласовывать с краевым минздравом». В минздраве на эти вопросы не ответили. В ведомстве лишь подчеркнули, что сдача крови в ККБ № 1 «с политической ситуацией, слава Богу, не связана».
Чтобы сдать кровь, нужно правильно подготовиться к дню процедуры: выспаться, соблюдать простую диету накануне — и изучить список противопоказаний. Например, донорами не могут быть люди с ВИЧ и онкологическими заболеваниями, те, кто меньше четырех месяцев назад сделали татуировку или пирсинг, люди с весом меньше 50 кг. ККБ № 1 и станция переливания крови смогут принять доноров только с краевой пропиской. После сдачи крови выплачивают компенсацию за питание (чуть больше тысячи рублей), по закону можно взять выходной на этот день или перенести его на любой другой. В период пандемии коронавируса необходимо заранее записываться в пункт сдачи крови.
В ККБ № 1 кровь принимают на первом этаже центра грудной хирургии (улица Российская, 140) в будние дни с 7:30 до 12:30. Запись по телефону 8 (861) 252-87-54.
Станция переливания крови расположена на улице Димитрова, 166, доноров принимают с 8:00 до 12:00. Запись по телефону 8 (861) 233-72-11.