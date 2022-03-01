28 февраля Краевая клиническая больница № 1 разместила приглашение для доноров всех групп крови. Их призвали сдавать кровь «в связи с возросшей потребностью использования компонентов крови для лечения пациентов больницы, а также сложной политической обстановкой в мире и близлежащих регионах».

Юга.ру спросили у больницы, почему пациенты стали больше нуждаться в крови и как компоненты отправляют в регионы, где она нужна.

Там ответили, что острой ситуации с нехваткой крови в больнице нет — призыв к донорам примерно раз в один-два месяца размещают на ресурсах ККБ № 1, чтобы регулярно пополнять банк крови. Отправлять ее никуда не планируют, но пациентам больницы она нужна в любое время вне зависимости от политической обстановки . Тем не менее в больнице не исключают, что в экстренном случае банк крови могут задействовать.

«Мы сделали акцент на политической ситуации, потому что многие люди у нас импульсивные, в социальных сетях стараются высказать свое мнение, очень много ругани по этому поводу. Кто-то говорит, что нужно высказываться, это якобы является актом помощи. Но нет, на самом деле [чтобы помочь] лучше прийти сдать кровь. Это гораздо полезнее, потому что в случае чего кровь будет очень-очень важна. Мы же понимаем, что ситуация нестабильная и эта кровь может в любой момент понадобиться в двойных-тройных размерах», — сказали в пресс-службе ККБ № 1.