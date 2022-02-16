Владельцы квартир в ЖК «Фрукты» получили ключи на федеральной территории «Сириус»

Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов ЖК «Фрукты» СК «Неометрия» получила 25 января 2022 года. На первом этапе владельцам будут переданы ключи от 624 квартир площадью 45 тыс. квадратных метров. «Строительная компания «Неометрия» является системообразующим предприятием экономики региона. Создавая жилые пространства, мы развиваем инвестиционную и туристическую привлекательность региона. При этом придерживаемся высоких технологических стандартов, поддерживая экологическую стратегию. Это также способствует развитию региона, в том числе по уровню качества жизни, что неоднократно подтверждалось федеральными рейтингами. В планах «Неометрии» — создание целого квартала ЖК «Фрукты», где будут проживать более 3 тыс. человек. В целом администрация «Сириуса» планирует, что к 2025 году на ее территории будут полноценно работать инновационные кластеры, университеты и парки будущего», — отметила гендиректор СК «Неометрия» Надежда Барачина.

ЖК «Фрукты» расположен в пяти минутах езды от моря, рядом с Олимпийским парком в Сочи. Комплекс находится на федеральной территории «Сириус». Район, в котором расположен ЖК, подключен к системе «Безопасный город».

При проектировании «Неометрия» ориентировалась на модель «закрытого двора»: комплекс огорожен от посторонних машин и прохожих. Территория «Фруктов» оснащена системой круглосуточного видеонаблюдения с отображением «слепых зон», автоматизированным доступом в подъезды и на территорию дома. Позже управлять сервисом контроля можно будет с помощью приложения, установленного на телефон.

Рядом с каждым домом в соответствии с его названием высажены фруктовые деревья, а общественные пространства выдержаны в тех же цветах, что и фасады домов. На территории комплекса установлены теневые навесы, созданы комьюнити-сады, зоны workout и йоги. Есть спортивные площадки с разными видами активностей. Рядом с ЖК размещены образовательные, медицинские и спортивные учреждения, торговые центры, дельфинарий и другие развлекательно-туристические зоны.