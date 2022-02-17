«Ростелеком» вошел в топ-10 «Рейтинга работодателей России»

Заняв восьмое место в общем рейтинге, компания стала лучшим работодателем в телекоммуникационной отрасли.



По итогам 2021 года «Ростелеком» укрепил свои позиции в категории «Крупнейшие компании» рейтинга работодателей, поднявшись на четыре строчки. Также компания стала второй в субрейтинге «Самые высокоразвитые HR-процессы» и вышла на первое место среди телеком-компаний по итогам опроса соискателей.

Дочерняя компания «Ростелекома» Tele2 попала в десятку лидеров среди телекоммуникационных компаний.



Рейтинг оценивает компании по трем показателям. Первый — это оценка эффективности HR-процессов работодателя. С помощью анкеты организаторы рейтинга изучили аспекты работы с персоналом: систему оценки эффективности HR-функции, планирование и подбор кадров, мотивацию, обучение, развитие, оценку эффективности персонала, внутренние коммуникации и условия работы. Второй показатель — мнение сотрудников, их внутренняя оценка и готовность рекомендовать компанию в качестве места работы друзьям или знакомым. Третий показатель — мнение соискателей: составители рейтинга просили зарегистрированных пользователей hh.ru выбрать компании, в которых они хотели бы работать.



Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» и разработчик VS Robotics масштабировали проект по цифровизации клиентского сервиса.