«Ростелеком» вошел в топ-10 «Рейтинга работодателей России»

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  • Краснодарский офис компании «Ростелеком» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский офис компании «Ростелеком» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний по версии hh.ru в категории «Крупнейшие компании»

Заняв восьмое место в общем рейтинге, компания стала лучшим работодателем в телекоммуникационной отрасли.

По итогам 2021 года «Ростелеком» укрепил свои позиции в категории «Крупнейшие компании» рейтинга работодателей, поднявшись на четыре строчки. Также компания стала второй в субрейтинге «Самые высокоразвитые HR-процессы» и вышла на первое место среди телеком-компаний по итогам опроса соискателей.

Дочерняя компания «Ростелекома» Tele2 попала в десятку лидеров среди телекоммуникационных компаний.

Рейтинг оценивает компании по трем показателям. Первый — это оценка эффективности HR-процессов работодателя. С помощью анкеты организаторы рейтинга изучили аспекты работы с персоналом: систему оценки эффективности HR-функции, планирование и подбор кадров, мотивацию, обучение, развитие, оценку эффективности персонала, внутренние коммуникации и условия работы. Второй показатель — мнение сотрудников, их внутренняя оценка и готовность рекомендовать компанию в качестве места работы друзьям или знакомым. Третий показатель — мнение соискателей: составители рейтинга просили зарегистрированных пользователей hh.ru выбрать компании, в которых они хотели бы работать.

Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» и разработчик VS Robotics масштабировали проект по цифровизации клиентского сервиса.

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