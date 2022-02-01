В Сочи собираются построить приют для животных на деньги благотворительного фонда

По данным мэрии Сочи, в структуре администрации города в ближайшее время планируют создать отдел по обращению с бездомными и бродячими животными. Он появится на базе департамента по охране окружающей среды. Уже сейчас о безнадзорных животных можно сообщать по телефону: 8(862)264-13-45. Однако, что с этой информацией там будут делать, не уточняется. В будущем обращения будут принимать и по электронной почте: otlov@sochiadm.ru.