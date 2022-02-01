В Сочи собираются построить приют для животных на деньги благотворительного фонда
Сочинские чиновники рассказали о планах властей по обращению с бездомными животными. Там хотят построить приют при участии крупного благотворительного фонда
По данным мэрии Сочи, в структуре администрации города в ближайшее время планируют создать отдел по обращению с бездомными и бродячими животными. Он появится на базе департамента по охране окружающей среды. Уже сейчас о безнадзорных животных можно сообщать по телефону: 8(862)264-13-45. Однако, что с этой информацией там будут делать, не уточняется. В будущем обращения будут принимать и по электронной почте: otlov@sochiadm.ru.
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Сейчас в администрации подготавливают документы для определения подрядчика, который будет отлавливать животных, вакцинировать, стерилизовать и возвращать обратно.
«Наряду с этим, администрацией города Сочи прорабатываются возможности для создания дополнительных условий для временного содержания животных без владельцев. Рассматриваются несколько альтернативных вариантов — создание отдельного муниципального приюта и строительство приюта крупным благотворительным фондом. Кроме того, планируется расширять меры поддержки местным зоозащитным организациям», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии курорта.