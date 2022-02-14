Сбер поможет молодежи создать свой технологический бизнес

Программы SberZ и SberStudent помогают в создании и продвижении молодыми людьми собственного технологического бизнеса в России. Для регистрации готовый бизнес-проект не нужен. Подать заявку можно до 28 февраля 2022 года.

«Акселераторы Сбера — это не только шанс на развитие собственного дела, но и возможность найти команду единомышленников, прокачать hard и soft skills, стать востребованным специалистом на быстрорастущем рынке IT и технологических услуг. В прошлом году школьник из Краснодара Геннадий Шутко и студент Ихья Гумасов из Дагестана стали финалистами SberZ и SberStudent, а сегодня их решения уже обсуждаются с инвесторами и пилотируются бизнесом. Для участия в новом потоке уже зарегистрировались более 2 тыс. молодых южных талантов. Впереди у них пять этапов, где дают ценные знания и навыки в десятках направлений. Это, к примеру, дизайн-мышление, публичные выступления, введение в предпринимательство, запуск стартапа и работа с реальными кейсами компаний экосистемы Сбера под руководством менторов федерального и мирового уровня», — отметила HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.

Лучшие команды выступят на демодне, где представят свои разработки руководству Сбера, инвесторам и ректорам российских вузов. Победители акселератора для школьников получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Лучшие проекты SberStudent разделят грант партнеров программы Moscow Seed Fund.



Как сообщали ранее Юга.ру, акселератор Sber500 приглашает к участию технологические стартапы.