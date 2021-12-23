В станице Полтавской на мусорном полигоне задержали журналиста Глеба Пьяных

По его словам, полигон строится с грубыми нарушениями и оформлен с махинациями. Согласно постановлению, свалка находится в 400 метрах от станицы Полтавской, но ей решили присвоить почтовый адрес, по которому она находится в 1,2 км от станицы.

Телеведущий и журналист Глеб Пьяных приехал в станицу Полтавскую, чтобы снять сюжет о строящемся мусорном полигоне на сельхозземлях.

Полигон окружен рисовой системой, а по границе свалки проходит оросительный канал, который связан с Азовским морем. Его проектная мощность — 100 тысяч тонн в год. Но сколько туда вывозят мусора в действительности — неизвестно.

Местные жители давно жалуются на свалку и просят ее закрыть. Они даже обратились к президенту РФ Владимиру Путину. По данным «Юг Times», полигон изначально проектировался только для жителей Красноармейского района. Сейчас туда вывозят мусор из Красноармейского, Крымского и Славянского районов. Теперь туда могут отправить еще и отходы из Сочи.

Как рассказал в сюжете Пьяных, во время съемок на журналистов накинулись водитель мусоровоза и «местный начальник». На кадрах слышно, как мужчина говорит журналисту, что вызовет полицию, потому что тот находится на свалке незаконно.

После этого на место приехала Росгвардия и задержала съемочную группу. В пресс-службе ведомства объяснили ТАСС, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приехали на вызов после срабатывания тревожной кнопки.

Сигнал поступил от работника полигона. Он сообщил, что на территорию проникли посторонние люди. Для дальнейшего разбирательства их передали полицейским.