В районе Анапы для автомобилистов закрыли участок трассы из-за затопления
Утром 30 декабря из-за затопления закрыли участок трассы Юровка — Раевская — Новороссийск
Утром 30 декабря перекрыли участок 10 км + 300 метров трассы Юровка — Раевская — Новороссийск. Причиной этому стало затопление.
Объезд организовали через трассу «Подъезд к хутору Чекон» либо через дорогу Андреевская гора — Варениковская — Анапа. На месте дежурили сотрудники ДПС.
Около 9:50 трассу очистили от воды и восстановили движение, сообщили в инстаграме ОМВД Анапы.
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