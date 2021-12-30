В районе Анапы для автомобилистов закрыли участок трассы из-за затопления

Утром 30 декабря перекрыли участок 10 км + 300 метров трассы Юровка — Раевская — Новороссийск. Причиной этому стало затопление.

Объезд организовали через трассу «Подъезд к хутору Чекон» либо через дорогу Андреевская гора — Варениковская — Анапа. На месте дежурили сотрудники ДПС.

Около 9:50 трассу очистили от воды и восстановили движение, сообщили в инстаграме ОМВД Анапы.