В Краснодаре грузовикам разрешат ездить по городу только ночью

Весь декабрь грузовики с товарами смогут проехать по Краснодару только ночью

Для того, чтобы в декабре снизить нагрузку на дороги Краснодара, в городе запретили ездить грузовикам днем. Теперь большегрузы смогут передвигаться по краевой столице с 22:00 до 6:00. Соответствующее постановление есть на сайте администрации.

В пресс-службе мэрии Краснодара пояснили, что меры будут действовать с 11 по 31 декабря. Такое решение приняли из-за новогодних праздников.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов отметил, что в постановлении рекомендации распространяются не только на ТРЦ и складские комплексы, но и на строительные компании и другие предприятия, регулярно использующие в своей деятельности грузовые транспортные средства.

«Традиционно перед Новым годом возрастает транспортная нагрузка. Мы не первый год подряд вводим в декабре такие изменения, они необходимы для того, чтобы снизить транспортную нагрузку и повысить пропускную способность городских дорог» — добавил Архипов.

Также в мэрии представили схему для проезда большегрузов, исключающую центральные улицы Краснодара.