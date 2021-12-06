В Краснодаре грузовикам разрешат ездить по городу только ночью

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Весь декабрь грузовики с товарами смогут проехать по Краснодару только ночью

Для того, чтобы в декабре снизить нагрузку на дороги Краснодара, в городе запретили ездить грузовикам днем. Теперь большегрузы смогут передвигаться по краевой столице с 22:00 до 6:00. Соответствующее постановление есть на сайте администрации.

В пресс-службе мэрии Краснодара пояснили, что меры будут действовать с 11 по 31 декабря. Такое решение приняли из-за новогодних праздников. 

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов отметил, что в постановлении рекомендации распространяются не только на ТРЦ и складские комплексы, но и на строительные компании и другие предприятия, регулярно использующие в своей деятельности грузовые транспортные средства.

«Традиционно перед Новым годом возрастает транспортная нагрузка. Мы не первый год подряд вводим в декабре такие изменения, они необходимы для того, чтобы снизить транспортную нагрузку и повысить пропускную способность городских дорог» —  добавил Архипов.

Также в мэрии представили схему для проезда большегрузов, исключающую центральные улицы Краснодара.

  • © Схема пресс-службы мэрии Краснодара
    © Схема пресс-службы мэрии Краснодара

Владельцам легковых машин, которые едут в Краснодар из пригородных территорий или других районов края, советую планировать свой маршрут по городу так, чтобы сразу подъезжать к ближайшему ТРЦ.

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