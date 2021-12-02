На Кубани 16-летний подросток на родительской Audi сбил женщину

Вечером 1 декабря 16-летний подросток ехал без прав на родительском автомобиле Audi Q5 по трассе Белореченск — Ханская и сбил 54-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неустановленном месте и на неосвещенном участке дороги.

В отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю уточнили, что женщину госпитализировали с травмами. Также известно, что подросток управлял машиной с разрешения одного из родителей.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. На подростка составили административный материал, который влечет штраф в размере 30 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в ноябре в Ейске пенсионер сбил коляску с младенцем. От травм ребенок скончался в больнице. Водителю грозит до пяти лет колонии.