И.о. мэра Краснодара раскритиковал ремонт дорог в городе

И.о. главы Краснодара Андрею Алексеенко не понравился ремонт на улице Тепличной. Он поручил сделать там ливневку и тротуары

Напомним, ремонт улицы Тепличной от Российской до Тверской в Краснодаре начался 21 октября. Его пообещали закончить до 31 декабря.

Ход работ 11 ноября проинспектировал исполняющий обязанности мэра Краснодара Андрей Алексеенко. Он раскритиковал подход к ремонту улиц и потребовал реконструировать их при необходимости.

По его словам, замена асфальта — это не полноценный, а косметический ремонт. Алексеенко остался недоволен, что на участке, где ремонт сделан, грязь и необустроенные обочины.

«Если мы взялись делать, то надо доводить до ума. Без ливневки дорога «поплывет». Нужно продумать систему ливнеотведения, строить новые участки тротуара, благоустраивать улицы. А пока хотя бы обочину отсыпать щебенкой, чтобы людям не пришлось ходить по грязи. Это же элементарные условия, которые мы обязаны создавать», — сказал Андрей Алексеенко.

В качестве временной меры и.о. главы города поручил отсыпать обочины дороги щебенкой. Также он потребовал своевременно вывозить мусор и следить за порядком на контейнерной площадке, расположенной рядом с жилыми домами и магазинами.