Улицу Тепличную в Краснодаре пообещали отремонтировать к Новому году

21 октября в Краснодаре начался ремонт участка улицы Тепличной, его закроют для проезда на три месяца

С 21 октября в Краснодаре начнется ремонт улицы Тепличной на участке от Российской до Тверской. Закончить работы планируют до 31 декабря, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Заместитель главы Краснодара Артем Доронин сообщил, что ремонт начнут раньше запланированного срока. Изначально его хотели начать в 2022 году.

«Пока погода позволяет, планируем до конца декабря привести в порядок сразу несколько участков. Начинаем с Тепличной — здесь обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтируем тротуары, где это необходимо», — пояснил Доронин.

Протяженность ремонтируемого участка чуть больше одного километра. 21 октября на улице Тепличной от Российской до Тверской установят временные дорожные знаки. Затем подрядчик приступит к демонтажу старого покрытия проезжей части со стороны Тверской.