Улицу Тепличную в Краснодаре пообещали отремонтировать к Новому году

Краснодарский край

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21 октября в Краснодаре начался ремонт участка улицы Тепличной, его закроют для проезда на три месяца

С 21 октября в Краснодаре начнется ремонт улицы Тепличной на участке от Российской до Тверской. Закончить работы планируют до 31 декабря, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Заместитель главы Краснодара Артем Доронин сообщил, что ремонт начнут раньше запланированного срока. Изначально его хотели начать в 2022 году.

«Пока погода позволяет, планируем до конца декабря привести в порядок сразу несколько участков. Начинаем с Тепличной — здесь обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтируем тротуары, где это необходимо», — пояснил Доронин.

Протяженность ремонтируемого участка чуть больше одного километра. 21 октября на улице Тепличной от Российской до Тверской установят временные дорожные знаки. Затем подрядчик приступит к демонтажу старого покрытия проезжей части со стороны Тверской.

Напомним, в Краснодаре нельзя проехать по улице 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. До 30 ноября в городе будут поочередно закрывать улицы Котовского, Леваневского и Кузнечную. А с 29 октября движение ограничат на улице Старокубанской от Сормовской до Уральской.

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