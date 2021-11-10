В Краснодаре появилось 10 такси-электромобилей

Таксопарк из 10 электромобилей Jac приступил к работе в Краснодаре. Таксопарком управляет сервисная IT-платформа Electro.cars , которая активно развивает электротранспорт и электрозарядную инфраструктуру в городах России. Платформенное решение Electro.cars объединяет в одну экосистему владельцев коммерческих электропарков, сетей электрозарядных станций (ЭЗС) и непосредственных пользователей через веб-интерфейсы и мобильные приложения.

Платформа при поддержке Сбербанка и лизинговой компании CTRL предложила предпринимателям запускать сети ЭЗС и электротранспорта. Кроме ИТ-платформы партнерская программа включает уникальные условия финансирования, консалтинг в выборе станций и авто, спеццены на оборудование, круглосуточную техподдержку и кол-центр для помощи водителям.

Платформа поможет дистанционно управлять ЭЗС и эффективно организовать работу коммерческого электропарка: снизить простои транспорта на зарядке, организовать пересменки водителей за счет бесключевго доступа, автоматически бронировать ЭЗС по маршруту, контролировать здоровье батареи электромобилей и оплату зарядных сессий с корпоративного счета.