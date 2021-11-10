В Краснодаре появилось 10 такси-электромобилей
Цифровая платформа Electro.cars предложила предпринимателям партнерство в запуске электротакси и зарядных станций
Таксопарк из 10 электромобилей Jac приступил к работе в Краснодаре. Таксопарком управляет сервисная IT-платформа Electro.cars, которая активно развивает электротранспорт и электрозарядную инфраструктуру в городах России. Платформенное решение Electro.cars объединяет в одну экосистему владельцев коммерческих электропарков, сетей электрозарядных станций (ЭЗС) и непосредственных пользователей через веб-интерфейсы и мобильные приложения.
Платформа при поддержке Сбербанка и лизинговой компании CTRL предложила предпринимателям запускать сети ЭЗС и электротранспорта. Кроме ИТ-платформы партнерская программа включает уникальные условия финансирования, консалтинг в выборе станций и авто, спеццены на оборудование, круглосуточную техподдержку и кол-центр для помощи водителям.
Платформа поможет дистанционно управлять ЭЗС и эффективно организовать работу коммерческого электропарка: снизить простои транспорта на зарядке, организовать пересменки водителей за счет бесключевго доступа, автоматически бронировать ЭЗС по маршруту, контролировать здоровье батареи электромобилей и оплату зарядных сессий с корпоративного счета.
«Комплексный подход позволяет владельцам ЭЗС и электропарков взаимодействовать в едином информационном поле, в синергии друг с другом. В скором будущем электротакси и быстрые ЭЗС запустятся и в других крупных городах России. Мы верим, что рынок будет развиваться за счет частных инвестиций. Поэтому уже сейчас предлагаем предпринимателям возможность быстро запустить и эффективно развивать перспективный бизнес», — прокомментировала исполнительный директор Electro.cars Мария Черникова.
Ранее сервис электротакси и 4 быстрых ЭЗС запустили в большом Сочи — там пассажиров возят машины Tesla Model 3. К концу года в Краснодаре заработает 5 быстрозарядных станций на платформе Electro.cars.