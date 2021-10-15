В центре Краснодара в течение месяца поочередно закроют движение на трех участках дорог

Три участка в центре Краснодара закроют с 16 октября по 30 ноября

В Краснодаре поочередно закроют для автомобилистов три участка в центре города. С 16 октября из-за строительства канализации в районе улицы Котовского, 24 ограничат движение по одной из полос. Работы завершить планируют до конца октября.

С 23 октября по 3 ноября также для строительства канализации закроют проезд по полосе вблизи домов №90 — 93 по улице Леваневского. Ограничения будут вводиться по выходным дням или в ночное время.

До 30 ноября закроют одну полосу по улице Кузнечной от Седина до Леваневского, в том числе при движении по Леваневского на пересечении с Кузнечной.

Напомним, в Краснодаре до середины октября остается закрытой улица КИМ. Также закрыта для движения улица 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков.