Власти Кубани рассказали, что перепись населения пройдет в цифровом режиме

Краснодарский край

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Жители Краснодарского края смогут самостоятельно принять участие в переписи населения на портале Госуслуг

12 октября в пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали, что всеросийская перепись населения с 15 октября по 14 ноября пройдет в цифровом виде.

Для этого разработали электронные анкеты, которые специалисты будут заполнять на планшетах. Жители края смогут и самостоятельно принять участие в переписи на портале Госуслуг. В офисах МФЦ также можно будет заполнить анкету на стационарных участках.

На Кубани планируют разместить более 1,7 тыс. переписных и свыше 10 тыс. счетных участков, а также 61 участок в МФЦ.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель подчеркнул важность участия жителей региона в переписи, ведь на полученных данных власти планируют бюджеты.

На период проведения в переписи в офисах МФЦ будут помогать с консультациями добровольцы проекта «Волонтёры переписи».

Напомним, в прошлом году всероссийскую перепись населения перенесли на полгода из-за коронавируса.

МФЦ Перепись населения

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