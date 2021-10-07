На Кубани потеплеет до 21 °С

Напомним, с начала октября на Кубани резко похолодало, а местами были заморозки.

Гидрометцентр прогнозирует на 8 октября в крае переменную облачность без осадков. Ветер будет северо-восточный и восточный с порывами до 15-20 м/c. Температура днем на большей части региона поднимется до 19 °С, ночью опустится до 9 °С.

В горной части края также переменная облачность, местами возможен туман. Ночью все еще прогнозируют заморозки и — 1 °С, а днем температура составит 14 °С.