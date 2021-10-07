На Кубани потеплеет до 21 °С
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 8–9 октября
Напомним, с начала октября на Кубани резко похолодало, а местами были заморозки.
Гидрометцентр прогнозирует на 8 октября в крае переменную облачность без осадков. Ветер будет северо-восточный и восточный с порывами до 15-20 м/c. Температура днем на большей части региона поднимется до 19 °С, ночью опустится до 9 °С.
В горной части края также переменная облачность, местами возможен туман. Ночью все еще прогнозируют заморозки и — 1 °С, а днем температура составит 14 °С.
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На Черноморском побережье будет теплее всего. Днем потеплеет до 21 °С, а ночью температура упадет до 8-13 °С. Преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с, а местами порывы могут достигать 17-22 м/с.
Неожиданное потепление наложилось на начало отопительного сезона. Юга.ру писали, что в Краснодаре с 5 октября по заявкам начнут включать отопление.