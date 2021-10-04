Глава Адыгеи высадил саженцы дуба на городском субботнике в Майкопе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил места уборки и высадил несколько саженцев дуба на аллее возле лестницы на «Мэздах».

2 октября в Майкопе прошел общегородской субботник в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия — 2021» и республиканского месячника по наведению санитарного порядка.

Кумпилов подчеркнул, как важно системно формировать у молодежи бережное отношение к природе, привлекать жителей региона к поддержанию санитарного порядка в населенных пунктах.

«Все акции чистоты призваны навести порядок не только здесь и сейчас. Главное — заложить в поколениях бережное отношение к своему дому, улице, поселку или городу. Уверен, что каждый, кто принимает участие в субботниках, мусорить потом нигде не станет. Поэтому важно, чтобы в таких созидательных процессах рядом со старшими всегда была молодежь», — сказал Мурат Кумпилов.