На выходных в северных районах Кубани будут заморозки

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре 2-3 октября будет облачно и без осадков. В субботу воздух прогреется до 17 °С, а в воскресенье немного похолодает и будет 15 °С.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают в выходных по краю переменную облачность, местами в южной половине края пройдет небольшой дождь. Будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 14-19 °С. В северной и восточной половинах края ожидаются заморозки до -2 °С.