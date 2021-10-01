На выходных в северных районах Кубани будут заморозки
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 2-3 октября
По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре 2-3 октября будет облачно и без осадков. В субботу воздух прогреется до 17 °С, а в воскресенье немного похолодает и будет 15 °С.
Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают в выходных по краю переменную облачность, местами в южной половине края пройдет небольшой дождь. Будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 14-19 °С. В северной и восточной половинах края ожидаются заморозки до -2 °С.
В горах ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах туман. Днем будет юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 °С, днем воздух прогреется до 8-13 °С.
На Черноморском побережье также переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с, в Новороссийске 12-17 м/с, временами порывы до 23 м/с, Температура воздуха ночью 8-13 °С, днем столбик термометра поднимется до 15-20 °С.