«ЮгСтройИмпериал» передал ключи жителям трех домов в Краснодаре и угостил утонченным латте
18 сентября строительная компания «ЮгСтройИмпериал» передала новоселам ключи от квартир в трех домах ЖК «Элегант»
Вместе с домами 2-й линии завершилось строительство центральной прогулочной аллеи комплекса. На ней есть фонтан с динамической подсветкой, перголы по всему периметру и уже взрослые деревья. Рядом с одним из домов организована площадка для различных мероприятий, где будут проходить праздники для семей. Во дворе работает бесплатный Wi-Fi. В жилом комплексе также есть подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте напрямую из подъезда.
«Школа рядом, детсад, в квартире почти готов ремонт. Из окон видна большая детская площадка. В двух шагах — продуктовые магазины и кондитерская. Нас все устраивает, здесь максимальная инфраструктура. Все рядом, все удобно», — рассказали дольщики новостройки Ольга и Максим Черниговские.
«Мы хотим, чтобы каждый новый житель чувствовал себя комфортно и по-настоящему дома. Сегодня личное пространство не ограничивается собственной квартирой — оно продолжается в стильных подъездах, во дворах с фонтанами и зелеными аллеями. Потому что место, где мы живем, создает сценарии нашего будущего», — отметила коммерческий директор «ЮгСтройИмпериал» Анастасия Маслёха.
Как дикая конкуренция вредит рынку новостроек Краснодара:
На праздник получения заветных ключей пришли 435 семей. Чтобы запечатлеть в памяти важный день, взрослые и дети с удовольствием фотографировались в стильной фотозоне. Праздник сопровождало музицирование на скрипке, балетное шоу и артисты театра — концепция события соответствовала названию комплекса «Элегант». Изысканность была замечена даже в названиях угощений: изящный капучино и утонченный латте, итальянское мороженое «Маркиза Клубника» и «Аристократ» со вкусом белого вина.
Первая очередь была сдана в 2018 году. В четвертом квартале 2021 года будет сдан еще один дом на 365 квартир. В следующем году вместе с третьей, последней линией комплекса девелопер планирует завершить строительство городской поликлиники, которая расположится в одном из домов ЖК «Элегант».