«ЮгСтройИмпериал» передал ключи жителям трех домов в Краснодаре и угостил утонченным латте

Вместе с домами 2-й линии завершилось строительство центральной прогулочной аллеи комплекса. На ней есть фонтан с динамической подсветкой, перголы по всему периметру и уже взрослые деревья. Рядом с одним из домов организована площадка для различных мероприятий, где будут проходить праздники для семей. Во дворе работает бесплатный Wi-Fi. В жилом комплексе также есть подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте напрямую из подъезда.



«Школа рядом, детсад, в квартире почти готов ремонт. Из окон видна большая детская площадка. В двух шагах — продуктовые магазины и кондитерская. Нас все устраивает, здесь максимальная инфраструктура. Все рядом, все удобно», — рассказали дольщики новостройки Ольга и Максим Черниговские.



«Мы хотим, чтобы каждый новый житель чувствовал себя комфортно и по-настоящему дома. Сегодня личное пространство не ограничивается собственной квартирой — оно продолжается в стильных подъездах, во дворах с фонтанами и зелеными аллеями. Потому что место, где мы живем, создает сценарии нашего будущего», — отметила коммерческий директор «ЮгСтройИмпериал» Анастасия Маслёха.