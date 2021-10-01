В Сочи объявили штормовое предупреждение по смерчам
Синоптики и спасатели сообщили, что 1 октября в Сочи могут возникнуть смерчи над Чёрным морем
Напомним, октябрь в Краснодарском крае начнется с минусовой температуры, сильного ветра, дождей и мокрого снега. Так, например, из-за ураганного ветра между Геленджиком и Новороссийском на участке трассы М-4 «Дон» запретили ездить грузовикам.
В Сочи на участке Магри — Веселое до конца суток 1 октября могут образоваться смерчи над Черным морем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели напомнили, что делать при выходе смерча на сушу:
- Если вы находитесь на открытой местности, нужно спрятаться в ближайшей канаве или впадине и плотно прижаться к земле;
- Если смерч застиг вас на улице, важно остерегаться порванных электрических проводов, высоток, деревьев, рекламных щитов и заборов;
- Если вы находитесь в здании, — отойдите от окон и встаньте у стен внутренних помещений.
Как уточнили в пресс-службе мэрии Сочи, все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителей и гостей курорта попросили отказаться от отдыха у воды.
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