Российский этап гран-при «Формулы-1» в Сочи посетят более 50 тыс. человек

Это первые гонки в 2021 году, когда на одном этапе будут соревноваться все формульные классы — от Формулы-3 до Формулы-1, уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.

Все дни гонок для гостей будут работать 189 точек общепита. А 23 сентября весь день открыта фан-зона Ф1, запланирована прогулка по пин-лейну и состоится шоу поющих фонтанов. В администрации города подчеркнули, что все сотрудники общепита соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы.

Директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина рассказала, что 50% загруженность трибун — это около 26 тыс. человек. А всего согласно прогнозируемым данным аэропорт Сочи обслужит около 55 тыс. гостей «Формулы».