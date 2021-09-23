Российский этап гран-при «Формулы-1» в Сочи посетят более 50 тыс. человек
В Сочи 23 сентября стартовали автогонки «Формулы-1» ВТБ гран-при России
Напомним, гонки продлятся в Сочи до 26 сентября. Из-за коронавирусных ограничений загрузка зрительских трибун «Сочи Автодрома» составила 50%.
Это первые гонки в 2021 году, когда на одном этапе будут соревноваться все формульные классы — от Формулы-3 до Формулы-1, уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.
Все дни гонок для гостей будут работать 189 точек общепита. А 23 сентября весь день открыта фан-зона Ф1, запланирована прогулка по пин-лейну и состоится шоу поющих фонтанов. В администрации города подчеркнули, что все сотрудники общепита соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы.
Директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина рассказала, что 50% загруженность трибун — это около 26 тыс. человек. А всего согласно прогнозируемым данным аэропорт Сочи обслужит около 55 тыс. гостей «Формулы».
Читайте также:
«Несмотря на похолодание, пасмурную погоду и начало учебного года у нас сохраняется высокий процент загрузки средств размещения города, в том числе и благодаря гостям, прибывшим на Гран-при», — сказала Батяйкина
Кроме того, в зоне проведения гран-при запрещены полеты дронов без соответствующего разрешения. За нарушение правил грозит административная ответственность.
Как писали Юга.ру, гонки в этом году станут предпоследним соревнованием «Формулы-1» на «Автодроме Сочи» — по окончании чемпионата 2022 года «Гран При России» переедет на другую трассу — «Игора-Драйв» в 50 км от Санкт-Петербурга