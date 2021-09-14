На трассе М-4 «Дон» к Черному морю столкнулись и загорелись два автомобиля

Краснодарский край

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14 сентября в Туапсинском районе иномарка столкнулась с грузовиком и начался пожар. Один водитель погиб

14 сентября около 17:00 в районе 1428-км дороги М-4 «Дон» рядом с поселком Дефановка Туапсинского района произошло ДТП. По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Isuzu. От столкновения машины съехали в кювет и начался пожар.

Водитель иномарки погиб, а мужчина за рулем грузовика получил травмы. Его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, неделю назад в лобовом ДТП в Адыгее погибла жительница Кубани и двое детей.

ДТП смерть Туапсинский район

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На трассе М-4 «Дон» к Черному морю столкнулись и загорелись два автомобиля
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