На трассе М-4 «Дон» к Черному морю столкнулись и загорелись два автомобиля

14 сентября в Туапсинском районе иномарка столкнулась с грузовиком и начался пожар. Один водитель погиб

14 сентября около 17:00 в районе 1428-км дороги М-4 «Дон» рядом с поселком Дефановка Туапсинского района произошло ДТП. По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Isuzu. От столкновения машины съехали в кювет и начался пожар.

Водитель иномарки погиб, а мужчина за рулем грузовика получил травмы. Его доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.