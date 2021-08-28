В Краснодаре МФЦ с улицы Леваневского переезжает в торговый квартал «Центр города»

С 6 сентября МФЦ на улице Леваневского будет работать под другим брендом в «Центре города»

В Краснодаре МФЦ на улице Леваневского переезжает в торговый квартал «Центр города». С 6 сентября центр начнет принимать посетителей на улице Красной, 176 под брендом «Мои документы».

На официальном сайте УМФЦ сообщили, что новое помещение на 300 кв. метров больше предыдущего. Поэтому теперь в центре будут работать 50 окон обслуживания, два терминала для оплаты госпошлины и две точки доступа к порталу госуслуг.

Здание находится рядом с остановками всех видов общественного транспорта. Кроме того, теперь у центра будет большая парковка и детский уголок.

Работать «Мои документы» будут с 9:00 до 18:00 с понедельника по субботу. Воскресенье — выходной.