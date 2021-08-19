В краснодарском ТЦ «Галерея» отключили электричество и эвакуировали людей

Об эвакуации написали в телеграм-канале «Туподар — Краснодар». Очевидица рассказала, что сначала в ТЦ отключили свет, а потом началась эвакуация:

«Резко в кинозале на мультике, где был полный зал детей, отключился свет, и никто ничего не сказал. Когда я вышла и спросила, сказали, что «город выключил свет» и «Галерея» обесточена. Не работает ни вентиляция, ни система оповещения. Когда мы спустились вниз с детьми, охранник сказал, что идет эвакуация, но на этажах, где кинозал, никто не в курсе! Кроме охранника, который сказал, что это не пожар, все хорошо, больше никто не в курсе ничего. Куча детей — и всем наплевать».