В краснодарском ТЦ «Галерея» отключили электричество и эвакуировали людей
Днем 19 августа посетителей «Галереи» эвакуировали по неизвестной причине
Об эвакуации написали в телеграм-канале «Туподар — Краснодар». Очевидица рассказала, что сначала в ТЦ отключили свет, а потом началась эвакуация:
«Резко в кинозале на мультике, где был полный зал детей, отключился свет, и никто ничего не сказал. Когда я вышла и спросила, сказали, что «город выключил свет» и «Галерея» обесточена. Не работает ни вентиляция, ни система оповещения. Когда мы спустились вниз с детьми, охранник сказал, что идет эвакуация, но на этажах, где кинозал, никто не в курсе! Кроме охранника, который сказал, что это не пожар, все хорошо, больше никто не в курсе ничего. Куча детей — и всем наплевать».
Журналист портала Юга.ру пыталась связаться с пресс-службой ТЦ, но номер, который указан на официальном сайте «Галереи», не работает.
В пресс-службе ГУ МЧС Кубани уточнили, что вопросы электроснабжения ТЦ не находятся в компетенции ведомства. Сообщений об угрозе жизни людей спасателям не поступало.
В 13:10 в ЕДДС сообщили, что подачу электричества в «Галерее» восстановили, но причину отключения не назвали.