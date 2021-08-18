В Новороссийске без света остались почти 40 тыс. человек

Краснодарский край

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В Новороссийске 18 августа из-за аварии отключили электричество в нескольких микрорайонах

В пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили, что 18 августа из-за аварийного отключения электричества без света остались более 37 тыс. жителей 9, 14 и 16 микрорайонов. 

«В 16:20 часов произошло отключение двух цепей по 110 кВт Кирилловской РИП-3, питающих ПС «Лесной порт», ПС «Широкая балка», ПС РИП», — сказали в мэрии.

В 16:27 ПС «Лесной порт» перезапитали на резервные источники.

Кроме того, аварийно-ремонтных бригад управляющих компании ПИК, «Росгоссервис», «Репино» и НУК помогают жителям, оказавшимся заблокированными в лифтах.

Аварии Новороссийск Энергетика

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