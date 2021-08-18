В Абхазии из самой глубокой пещеры в мире достали тело туриста из Сочи

17 августа спасатели подняли на поверхность тело сочинца, который пропал еще в ноябре 2020 года

3 августа российские спелеологи нашли в пещере Веревкина в Абхазии тело мужчины. Сначала специалисты увидели на входном колодце веревку, позже обнаружили вещи в пещере, а на глубине 1 тыс. 100 метров обнаружили тело человека на веревке, сообщил «Спутник Абхазии» .

Пещера Веревкина — самая глубокая пещера в мире. Ее открыли в 1968 году и с каждой новой экспедицией ученые обнаруживают новые глубины. По состоянию на 2021 год известная глубина пещеры составляет 2 тыс. 212 метров.

Член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков рассказал изданию, что мужчина был туристом. Это удалось определить по его снаряжению, которое не соответствовало сложности пещеры и маршрута. По мнению спелеолога, погибшему не хватило сил и опыта для преодоления сложного участка. Снетков также отметил, что мужчина скорее всего погиб летом или осенью прошлого года.

8 августа Снетков сообщил «Спутнику», что удалось опознать погибшего по фотографиям с его телефона. Ученые связались с поисковым отрядом «Лиза Алерт» и нашли подходящую ориентировку на жителя Сочи Сергея. Он пропал в ноябре 2020 года.

«Погибший был так называемым мультитуристом, которые занимаются разными видами спорта, он увлекался горным туризмом, велосипедным туризмом. Вот он решил заняться спелеологией, но, к сожалению, выбрал сложную пещеру, что его и погубило», — отметил ученый.

Спелеолог также отметил, что достать тело мужчины будет крайне сложно. В пещере есть узкие и опасные участки, на которых возможна работа только одного человека.

17 августа ТАСС со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квициния сообщили, что тело туриста достали на поверхность и доставили в морг Гагрской больницы. Операция проходила с 13 августа, а в какой-то момент спасателям пришлось нести тело погибшего несколько километров.