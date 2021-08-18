В Абхазии из самой глубокой пещеры в мире достали тело туриста из Сочи

Абхазия, Краснодарский край

Распечатать

17 августа спасатели подняли на поверхность тело сочинца, который пропал еще в ноябре 2020 года

3 августа российские спелеологи нашли в пещере Веревкина в Абхазии тело мужчины. Сначала специалисты увидели на входном колодце веревку, позже обнаружили вещи в пещере, а на глубине 1 тыс. 100 метров обнаружили тело человека на веревке, сообщил «Спутник Абхазии»

Пещера Веревкина — самая глубокая пещера в мире. Ее открыли в 1968 году и с каждой новой экспедицией ученые обнаруживают новые глубины. По состоянию на 2021 год известная глубина пещеры составляет 2 тыс. 212 метров.

Член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков рассказал изданию, что мужчина был туристом. Это удалось определить по его снаряжению, которое не соответствовало сложности пещеры и маршрута. По мнению спелеолога, погибшему не хватило сил и опыта для преодоления сложного участка. Снетков также отметил, что мужчина скорее всего погиб летом или осенью прошлого года. 

8 августа Снетков сообщил «Спутнику», что удалось опознать погибшего по фотографиям с его телефона. Ученые связались с поисковым отрядом «Лиза Алерт» и нашли подходящую ориентировку на жителя Сочи Сергея. Он пропал в ноябре 2020 года. 

«Погибший был так называемым мультитуристом, которые занимаются разными видами спорта, он увлекался горным туризмом, велосипедным туризмом. Вот он решил заняться спелеологией, но, к сожалению, выбрал сложную пещеру, что его и погубило», — отметил ученый. 

Спелеолог также отметил, что достать тело мужчины будет крайне сложно. В пещере есть узкие и опасные участки, на которых возможна работа только одного человека.

17 августа ТАСС со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квициния сообщили, что тело туриста достали на поверхность и доставили в морг Гагрской больницы. Операция проходила с 13 августа, а в какой-то момент спасателям пришлось нести тело погибшего несколько километров. 

Курорты и туризм пещеры смерть Сочи

Новости

В Абхазии из самой глубокой пещеры в мире достали тело туриста из Сочи
На Кубани дали полтора года и штраф за смертельное ДТП с лавочками в «Газели»
На Кубани перестал действовать мезоциклон, но погода не улучшилась
В Адыгее заработал газопровод, благодаря которому газ получат жители отдаленных сёл
Актер Устюгов начал мотопробег по России, чтобы собрать 150 млн рублей на лечение ребенка из Краснодара
Краснодарец разъезжает по городам Кубани на скорости 200 км/ч. Местные жители требуют лишить его прав

Лента новостей

В Анапе затопило санаторий, где отдыхали дети с инвалидностью
Вчера, 19:46
В Анапе затопило санаторий, где отдыхали дети с инвалидностью
Вот что об этом известно
Красно- и белодарский край
10 августа, 12:55
Красно- и белодарский край
Винные маршруты Кубани
Зачем ехать на отдых в Сириус?
13 августа, 11:13 Партнерский
Зачем ехать на отдых в Сириус?
Мы знаем ответ

Реклама на портале