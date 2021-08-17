В Краснодаре отключили свет в Карасунском округе

Краснодарский край

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Днем 17 августа жители улиц Селезнева, Стасова, Алтайской и Ставропольской остались без света

Об отключении электроэнергии в Карасунском округе сообщили в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара. Авария произошла в 14:20 и затронула улицы Селезнева, Стасова, Алтайскую и Ставропольскую. Без света остались 2 тыс. 300 человек.

В ЕДДС сказали, что ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии — 4–5 часов.

В пресс-службе «НЭСК-Электросети» Юга.ру уточнили, что причиной стало отключение участка кабельной линии электропередачи. На месте работают бригады «Краснодарэлектросеть». Потребителям вернут подачу света, как только устранят повреждение.

Напомним, накануне из-за аварии на линии в Прикубанском округе без света остались 2 тыс. человек.

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