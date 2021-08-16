В Краснодаре без электричества остались 2 тыс. человек

Краснодарский край

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В Краснодаре 16 августа из-за аварии отключили свет в Прикубанском округе

В инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара около 9:00 16 августа сообщили об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе на улицах 1,2,3,4,5 Дорожная, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Тихая, Чернышева и Ростовское шоссе. Причиной аварии стало повреждение линии электропередачи, в результате которой отключились 28 подстанций.

Без света остались 2 тыс. жителей Краснодара, из которых 660 — дети. Социально-значимых объектов в зоне отключения электричества нет.

Ориентировочное время восстановления — 4-5 часов. На месте работают специалисты АО «НЭСК-Электросети».

Как писали Юга.ру, 3 августа в Краснодаре без света остались около 5 тыс. горожан. Причиной отключения электричества стал пожар на трансформаторной будке.

Краснодар Энергетика

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