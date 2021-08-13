17 пострадали и одна скончалась: что известно о трагедии в Воронеже
Вечером 12 августа в Воронеже взорвался пассажирский автобус. Собрали всю известную информацию
Что произошло? В Воронеже примерно в 21:24 около торгового центра «Галерея Чижова» взорвалась автобус ПАЗ на маршруте 10А. По предварительным данным СК РФ, хлопок произошел во время посадки пассажиров на остановке.
Как сообщили РИА «Новости», водитель автобуса сказал, что взрыв произошел, как только он тронулся с места:
«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус,загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стекла, дым — не понимаю, что происходит».
На момент взрыва в автобусе находились 35 человек, детей не было. Губернатор Воронежской области Алексей Гусев сообщил утром 13 августа в своем инстаграме, что пострадали 18 человек. В Следкоме написали, что одна из пострадавших скончалась.
Представитель городской станции скорой медицинской помощи рассказал ТАСС, что медики не смогли установить личность погибшей, на вид ей было примерно 35 лет. У нее была травматическая ампутация обеих голеней и травматический шок 3-й степени.
Очевидица трагедии Марьяна рассказала RT, что воспламенения не было:
«Взрыв был, где крыша автобуса. Выбиты стекла и крышу саму раскорячило. Много осколков, выбиты стекла везде. Крыша, лобовое — все выбито. В основном пострадала крыша».
Какие причины взрыва? Вице-губернатор Воронежской области Виталий Шабалатов сообщил, что одной из версий рассматривается взрыв газового баллона. Руководитель городского управления транспорта Максим Захаров заявил, что автобус не имел газового оборудования, сообщил RT.
В СК рассматривают версию ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.
По словам источника Интерфакса, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв. Источник сказал, что оборудование было установлено кустарным способом.
Другой источник Интерфакса сообщил, что автобус был дизельным и после выхода с конвейера не переоборудовался.
Утром 13 августа агентство сообщило, что специалисты не нашли следов взрывчатки в автобусе.
Как отреагировали власти? СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.
Губернатор области Алексей Гусев заявил, что с утра 13 августа на конечных остановках начнутся массовые проверки общественного транспорта. С сотрудниками автобаз проведут внеплановые инструктажи.
С пострадавшими и их родственниками в соответствии с рекомендациями врачей будут работать психологи.
В здании областного правительства организовали штаб по разбору трагедии.