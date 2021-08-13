17 пострадали и одна скончалась: что известно о трагедии в Воронеже

Что произошло? В Воронеже примерно в 21:24 около торгового центра «Галерея Чижова» взорвалась автобус ПАЗ на маршруте 10А. По предварительным данным СК РФ, хлопок произошел во время посадки пассажиров на остановке.

Как сообщили РИА «Новости», водитель автобуса сказал, что взрыв произошел, как только он тронулся с места:

«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус,загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стекла, дым — не понимаю, что происходит».

На момент взрыва в автобусе находились 35 человек, детей не было. Губернатор Воронежской области Алексей Гусев сообщил утром 13 августа в своем инстаграме, что пострадали 18 человек. В Следкоме написали, что одна из пострадавших скончалась.

Представитель городской станции скорой медицинской помощи рассказал ТАСС, что медики не смогли установить личность погибшей, на вид ей было примерно 35 лет. У нее была травматическая ампутация обеих голеней и травматический шок 3-й степени.

Очевидица трагедии Марьяна рассказала RT, что воспламенения не было:

«Взрыв был, где крыша автобуса. Выбиты стекла и крышу саму раскорячило. Много осколков, выбиты стекла везде. Крыша, лобовое — все выбито. В основном пострадала крыша».