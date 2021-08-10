В Новороссийске сильный ливень подтопил несколько улиц

Напомним, в Краснодарском крае действует пять штормовых предупреждений. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозой и градом будут идти до утра 13 августа. По данным кубанского гидрометцентра, в Новороссийске с 4:53 до 5:48 шел сильный ливень. За час выпало 47 мм осадков, что считается опасным явлением.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, в городе произошло обильное выпадение осадков. Только за час с 4:30 до 5:30 выпало 45 мм.