В Новороссийске сильный ливень подтопил несколько улиц

Краснодарский край

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Утром 10 августа в Новороссийске выпала месячная норма осадков

Напомним, в Краснодарском крае действует пять штормовых предупреждений. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с грозой и градом будут идти до утра 13 августа. По данным кубанского гидрометцентра, в Новороссийске с 4:53 до 5:48 шел сильный ливень. За час выпало 47 мм осадков, что считается опасным явлением.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, в городе произошло обильное выпадение осадков. Только за час с 4:30 до 5:30 выпало 45 мм.

Количество осадков в миллиметрах равно количеству килограммов воды на квадратный метр (1 мм = 1 кг/м кв). Так, 15 мм осадков — это полтора ведра воды на каждый квадратный метр поверхности. Месячная норма осадков для Новороссийска — в среднем 48 мм, уточнили «Кубанские новости».

В МЧС рассказали, что социально значимые объекты в городе не пострадали и работают в штатном режиме. Заявок от населения по подтоплению не поступало. Угрозы ЧС нет.

Как пишет ИА «Новая Россия», наиболее сложная ситуация на улицах Энгельса, Черняховского, Мира, Советов, проспекте Ленина. Также подтопило проезжую часть в районе улиц Дзержинского и Волгоградской, Мира и Портовой.

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