В горах Сочи пропал турист из Челябинской области

Сочинские спасатели получили сообщение о пропаже 7 августа. Турист из Челябинской области купил билеты в Кавказский заповедник с 31 по 3 августа. На маршрут он вышел 2 августа, но в установленный день не связался с родственниками и не вернулся в гостиницу, сообщили 9 августа в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда.

По информации портала 74.ru, пропавший — 30-летний Константин Ситников. За помощью к спасателям обратился его отец. По словам родственницы пропавшего, Ситников мечтал приехать на Кавказ и подняться наверх до самого заповедника. До этого мужчина уже покорял Южноуральские вершины, но обычно ходил в походы с группами.

Турист пропал на территории маршрута 8А «Урочище Медвежьи ворота — Бзерпинский карниз — Лагерь Холодный» Кавказского заповедника.

Спасатели на вертолете исследовали тропу к вершине горы Сахарная Псеашха, территорию Дзитакских озер, склон гор Дзитаку и Перевальная, местность около реки Холодная, ледник Холодный, а также район Мраморной горы. Но самого туриста так и не нашли.

Утром 8 августа на территории Бзерпинского карниза спасатели обнаружили палатку с вещами, а отец пропавшего узнал предметы сына.

В тот же день спасатели вместе с сотрудниками Южного конно-кинологического центра МЧС России дополнительно изучили район, где может находиться мужчина. Его поиски продолжаются.

Напомним, ранее в июле в горах Сочи пропали трое подростков. Один из мальчиков получил травму и не мог спуститься с горы.