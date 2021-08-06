В Армавире загорелся бронетанковый ремонтный завод

6 августа в Армавире произошел пожар на заводе Минобороны

О пожаре на 81-м бронетанковом ремонтном заводе по улице Пугачева сообщили в паблике «ЧП Армавир» . По информации паблика, загорелся щит управления дробеструйной установкой, огонь распространился в одном из цехов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что пожар не в юрисдикции МЧС, — завод принадлежит Минобороны РФ.

Пламя быстро распространилось на 50 кв. метров. Пожарные локализовали очаг возгорания и потушили огонь. Пострадавших нет, рассказали Юга.ру в пресс-службе Армавира.

Сейчас специалисты заливают кровлю здания завода и прилегающих помещений.

Напомним, в мае в станице Советской загорелось здание маслозавода.