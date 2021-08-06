В Геленджике загорелся лес

Вечером 5 августа в Геленджике начался пожар в лесу на Маркотхском хребте

О пожаре стало известно из соцсетей. Огонь на Маркотхском хребте было видно из города. Местные жители писали, что возможно, в ликвидации пожара поможет относительно редкая растительность на склоне хребта.

В Оперштабе Кубани сообщили, что пожар начался на территории Кабардинского участкового лесничества. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия в 21:02. Площадь возгорания на тот момент составила 0,15 га.

В 21:20 возгорание локализовали на площади 0,2 га, полностью ликвидировали пожар в 21:40. К тушению привлекли 28 человек и 10 единиц спецтехники.