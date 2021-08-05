Под Лабинском прошел сильный град

Краснодарский край

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4 августа непогода пришла в станицу Чамлыкскую. Град замел трассу и побил машины

Вечером 4 августа появились видео из станицы Чамлыкской Лабинского района с последствиями непогоды. Там прошел такой сильный град, что кажется, будто кадры сняты зимой — трассу словно снегом замело.

По словам очевидцев, непогода длилась не больше 15 минут, но за это время град успел повалить дорожные трассы, побить машины и замести участок трассы.

Напомним, ранее синоптики предупредили о похолодании на выходных. Также прогнозировали возможность града. 

Лабинский район Погода

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