Жительница Сочи продавала должность вице-мэра курорта за 3 млн долларов. Ее задержали спустя 13 лет

3 августа в МВД России сообщили, что поймали в Рязанской области жительницу Сочи, которая скрывалась больше 10 лет из-за крупного мошенничества

В 2008 году женщина вместе со своим сожителем пыталась продать должность вице-мэра Сочи за 3 млн долларов. Мошенники представились влиятельными людьми со множеством связей, получили аванс в размере 5,5 млн рублей, после чего скрылись.

Тогда в Сочи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Ее сообщника задержали и осудили, а саму женщину объявили в федеральный розыск в 2009 году. Более десяти лет она скрывалась и меняла места проживания.

Полицейские задержали женщину при выезде из села Алеканово Рязанской области. Сейчас она находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается, сообщила 3 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.