В Краснодаре несколько районов остались без света. Причина одной из аварий — пожар на трансформаторной будке

Краснодарский край

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3 августа в Краснодаре произошло несколько крупных аварий на электросетях

По данным ЕДДС Краснодара и «НЭСК», днём в городе случились три энергоаварии — Прикубанском и Центральном округах. 

В Прикубанском округе в 15:10 свет отключили на улицах Есенина, Солнечной, Российской, Агрохимической, Красюка и Кухаренко. Без света остались 800 человек. 

Причина аварии — пожар на трансформаторной будке на улице Красюка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, информация о возгорании поступила диспетчеру в 14:49. Площадь пожара — 10 кв. метров. Огонь полностью потушили в 15:30. Никто не пострадал.

Ещё одна авария в Прикубанском округе произошла спустя 20 минут после первой. Из-за повреждения на линии отключили свет на улицах Аксайской, Концевича, Шолохова и Хаджинова. 

Кроме того, с 14:20 света нет в Центральном районе на улицах Володарского, Головатого, Ломоносова, Северной, Садовой, Фабричной, Новокузнечной, Путевой, Промышленной. 

Всего в зону отключения попали около 5 тыс. краснодарцев.

Специалисты ведут восстановительные работы на всех линиях и обещают вернуть подачу электричества в течение 4-5 часов, сообщили в пресс-службе «НЭСК».

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В Краснодаре несколько районов остались без света. Причина одной из аварий — пожар на трансформаторной будке
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