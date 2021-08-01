Больше 1,8 тыс. человек заболели коронавирусом за неделю на Кубани

Краснодарский край

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Согласно ежедневным отчетам оперштаба, за неделю с 26 июля по 1 августа включительно в Краснодарском крае выявили 1 тыс. 833 новых случаев заражения коронавирусом

В воскресенье, 1 августа, краевой оперштаб сообщил, что за последние сутки на Кубани подтвердили 264 новых случая заболевания коронавирусом. В пятницу и субботу официально выявляли по 263 человека.

За неделю скончались 214 пациентов. Примечательно, что в понедельник и вторник зафиксировали одинаковое число летальных исходов — по 29, в среду и четверг — по 30. В воскресенье — 33. 

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За все время пандемии в Краснодарском крае выявлено 59 тыс. 314 случаев коронавируса. 4 тыс. 233 пациентов спасти не удалось. В краевых ковид-госпиталях лечится 3 тыс. 48 человек, еще 4 тыс. 800 — на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 94 человека, еще восемь на ЭКМО.

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