Больше 1,8 тыс. человек заболели коронавирусом за неделю на Кубани

Согласно ежедневным отчетам оперштаба, за неделю с 26 июля по 1 августа включительно в Краснодарском крае выявили 1 тыс. 833 новых случаев заражения коронавирусом

В воскресенье, 1 августа, краевой оперштаб сообщил, что за последние сутки на Кубани подтвердили 264 новых случая заболевания коронавирусом. В пятницу и субботу официально выявляли по 263 человека.

За неделю скончались 214 пациентов. Примечательно, что в понедельник и вторник зафиксировали одинаковое число летальных исходов — по 29, в среду и четверг — по 30. В воскресенье — 33.