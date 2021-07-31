Художник из Краснодара нарисовал серию артов про полуголых туристов в торговых центрах

Художник из Краснодара Алексей Рыженко 29 июля показал серию новых артов в своем инстаграме. На них он изобразил туристов, которые любят гулять в купальнике за пределами пляжа. Таким образом, он показал культуру поведения отдыхающих.

«Как определить, что где-то недалеко есть море? Вы начинаете встречать полуголых людей», — написал художник.