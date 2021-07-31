Художник из Краснодара нарисовал серию артов про полуголых туристов в торговых центрах
Краснодарский художник Алексей Рыженко 29 июля показал карикатуры туристов, гуляющих полуголыми по городу
Художник из Краснодара Алексей Рыженко 29 июля показал серию новых артов в своем инстаграме. На них он изобразил туристов, которые любят гулять в купальнике за пределами пляжа. Таким образом, он показал культуру поведения отдыхающих.
«Как определить, что где-то недалеко есть море? Вы начинаете встречать полуголых людей», — написал художник.
Так художник изобразил торговый центр, который находится недалеко от пляжа
Контролер в кинотеатре хочет возразить внешнему виду отдыхающих
Мужчины в плавках играют в бильярд
Мужчина прикрывает полотенцем женщину, пока она переодевается
Из банка выходит мужчина в купальнике, а женщина мажется кремом посреди зала в ТЦ
Покупатели в книжном магазине
Женщина с голым ребенком выбирает себе украшение
А на это изображении можно увидеть интересную деталь, если внимательно приглядеться
В комментариях под артами Рыженко в инстаграме написали, что он очень точно передал колорит любого курортного города. Отметим, что это не первые его арты, посвященные Черному морю. Ранее хужожник изобразил море в Анапе во время цветения водорослей.