Художник из Краснодара нарисовал серию артов про полуголых туристов в торговых центрах

Краснодарский край

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Краснодарский художник Алексей Рыженко 29 июля показал карикатуры туристов, гуляющих полуголыми по городу

Художник из Краснодара Алексей Рыженко 29 июля показал серию новых артов в своем инстаграме. На них он изобразил туристов, которые любят гулять в купальнике за пределами пляжа. Таким образом, он показал культуру поведения отдыхающих.

«Как определить, что где-то недалеко есть море? Вы начинаете встречать полуголых людей», — написал художник.

Так художник изобразил торговый центр, который находится недалеко от пляжа

Контролер в кинотеатре хочет возразить внешнему виду отдыхающих

Мужчины в плавках играют в бильярд

Мужчина прикрывает полотенцем женщину, пока она переодевается

Из банка выходит мужчина в купальнике, а женщина мажется кремом посреди зала в ТЦ

Покупатели в книжном магазине

Женщина с голым ребенком выбирает себе украшение

А на это изображении можно увидеть интересную деталь, если внимательно приглядеться

В комментариях под артами Рыженко в инстаграме написали, что он очень точно передал колорит любого курортного города. Отметим, что это не первые его арты, посвященные Черному морю. Ранее хужожник изобразил море в Анапе во время цветения водорослей.  

Искусство Курорты и туризм отдых Черное море

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