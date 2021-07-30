В Краснодаре эвакуировали филиал МФЦ — СМИ

Краснодарский край

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Утром 30 июля краснодарцы сообщили об эвакуации филиала МФЦ на улице Леваневского

Информацию о случившемся разместили телеграм-каналы «Россия.Кубань» и «Телеканал «Краснодар». Журналисты написали, что людей  эвакуировали из здания МФЦ на Леваневского, 174, а на место приехали машины скорой помощи и МЧС. 

«В рупор сообщается об опасности минирования, говорят нам очевидцы».

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что полиция не проводит никаких мероприятий в МФЦ и не занималась эвакуацией. В ГУ МЧС по краю подтвердили, что спасатели прибыли на вызов, но они занимались «обеспечением пожарной безопасности» .

Дозвониться в филиал МФЦ журналисту не удалось — линия была постоянно занята. Замдиректора ГАУ КК «МФЦ Краснодарского края» также не смогла прокомментировать ситуацию.

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