Водитель фуры снес торговые павильоны в селе под Туапсе
28 июля в Шепси водитель фуры не справился с управлением и снес торговые павильоны
Фото и видео аварии появилось в кубанских пабликах. Очевидцы сообщили, что неуправляемая фура врезалась в торговые павильоны. По словам автора, грузовик помял припаркованные рядом машины.
29 июля информацию о ДТП подтвердили порталу Юга.ру в пресс-службе УГИБДД по краю. Там рассказали, что авария произошла 28 июля около 16:10. Водитель фуры MAN на небезопасной скорости не справился с управлением и врезался в торговый павильон. В ДТП никто не пострадал.
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