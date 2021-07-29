Водитель фуры снес торговые павильоны в селе под Туапсе

28 июля в Шепси водитель фуры не справился с управлением и снес торговые павильоны

Фото и видео аварии появилось в кубанских пабликах. Очевидцы сообщили, что неуправляемая фура врезалась в торговые павильоны. По словам автора, грузовик помял припаркованные рядом машины.

29 июля информацию о ДТП подтвердили порталу Юга.ру в пресс-службе УГИБДД по краю. Там рассказали, что авария произошла 28 июля около 16:10. Водитель фуры MAN на небезопасной скорости не справился с управлением и врезался в торговый павильон. В ДТП никто не пострадал.