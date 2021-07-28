В Краснодаре перевернулся мусоровоз

Краснодарский край

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28 июля в Краснодаре из-за легковушки опрокинулся мусоровоз

Видео с места аварии появилось в местных пабликах. На кадрах ролика видно пожарную машину и перевернутый грузовик. Автор сообщил, что ДТП произошло на улице Красных Партизан, и движение там затруднено.

В пресс-службе МВД по Краснодару рассказали, что авария случилась около 14:00. По предварительным данным, грузовик Volvo двигался по улице Красных Партизан со стороны Азовской в сторону Круговой и опрокинулся из-за автомобиля Kia, который создал ему помеху. 

Пострадавших нет. Сотрудники ДПС начали административное расследование.

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