В Краснодаре перевернулся мусоровоз
28 июля в Краснодаре из-за легковушки опрокинулся мусоровоз
Видео с места аварии появилось в местных пабликах. На кадрах ролика видно пожарную машину и перевернутый грузовик. Автор сообщил, что ДТП произошло на улице Красных Партизан, и движение там затруднено.
В пресс-службе МВД по Краснодару рассказали, что авария случилась около 14:00. По предварительным данным, грузовик Volvo двигался по улице Красных Партизан со стороны Азовской в сторону Круговой и опрокинулся из-за автомобиля Kia, который создал ему помеху.
Пострадавших нет. Сотрудники ДПС начали административное расследование.
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