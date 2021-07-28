В Краснодаре автомобиль столкнулся с автобусом

27 июля в Краснодаре водитель «Лады» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом

27 июля в телеграм-канале «Кубанские Новости» появилось видео последствий аварии в Краснодаре. ДТП с участием «Лады» и автобуса произошло около остановки «Гаражная улица» на улице Российской.

За рулем «Лады» был 52-летний житель Краснодара. Он двигался по улице Российской в сторону улицы Федора Шаляпина. Мужчине стало плохо, из-за этого он выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом. Водитель «Лады» доставлен в больницу.

Сотрудниками ДПС проводится проверка по факту аварии, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Напомним, накануне на автодороге М4 «Дон» в районе Горячего Ключа столкнулись две машины. Погибли два человека.