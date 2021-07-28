В Краснодаре автомобиль столкнулся с автобусом

Краснодарский край

Распечатать

27 июля в Краснодаре водитель «Лады» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом

27 июля в телеграм-канале «Кубанские Новости» появилось видео последствий аварии в Краснодаре. ДТП с участием «Лады» и автобуса произошло около остановки «Гаражная улица» на улице Российской.

За рулем «Лады» был 52-летний житель Краснодара. Он двигался по улице Российской в сторону улицы Федора Шаляпина. Мужчине стало плохо, из-за этого он выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом. Водитель «Лады» доставлен в больницу.

Сотрудниками ДПС проводится проверка по факту аварии, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Напомним, накануне на автодороге М4 «Дон» в районе Горячего Ключа столкнулись две машины. Погибли два человека.

ДТП Краснодар Общественный транспорт Полиция

Новости

В Сочи установили табличку с услугой «спасение на воде» за 800 рублей. Ее уже сняли, а сотрудника уволили
В Краснодаре автомобиль столкнулся с автобусом
На Кубани с августа штраф за неоплату парковки вырастет в 3 раза
На Кубани собирают деньги на слуховые аппараты для 10-летней Арины. С ними девочка сможет свободно говорить
В Сочи нашли редкого для региона муравьиного льва
Минздрав Кубани заявил, что ведра-туалеты стоят в палатах по просьбам рожениц

Лента новостей

«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
20 июля, 13:12
«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
Интервью с Екатериной Шульман
«Пусть счет 3:0 не вводит в экстаз — проблемы «Краснодара» никуда не делись»
26 июля, 12:19
«Пусть счет 3:0 не вводит в экстаз — проблемы «Краснодара» никуда не делись»
Колонка футбольного аналитика Артура Каратая
Как обновиться в лизинг?
23 июля, 09:00 Партнерский
Как обновиться в лизинг?
8 карточек о том, как выгодно покупать технику для бизнеса

Реклама на портале