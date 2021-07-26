В Сочи нашли тело ребенка из машины полицейского, которую смыло в реку

Напомним, трагедия произошла в 4:00 24 июля в Сочи. После сильного ливня в городе из берегов вышла река Мацеста. Полицейский Алексей Кожакин, его жена, 10-летняя дочка, а также двое их знакомых ехали на автомобиле Toyota Avensis. Когда они заехали на неогороженный мост через реку, оказалось, что он завален ветками, а вода вышла на проезжую часть. Тогда один из пассажиров вышел, чтобы очистить дорогу, но провалился под мост.

Полицейский, увидев, как снесло потоком знакомого, попытался отъехать назад на берег и затем отправиться на поиски пострадавшего, но машину смыло потоком воды. Позже провалившийся под мост мужчина смог выбраться ниже по течению.

Тела 42-летнего полицейского, его жены и еще одного пассажира нашли 24 июля вместе с разбитой машиной недалеко от пешеходной зоны местной лечебницы в реке.