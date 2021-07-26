В трех районах Сочи перебои с водоснабжением
В Сочи 26 июля из-за аварии в трех районах города перебои с водой
Более 30 специалистов в Сочи устраняют порывы на магистральных сетях. Работы проводятся на участке водовода диаметром 150 мм на перекрестке улиц Березовая и Листопадная, на водоводе (диаметр 200 мм) в районе дома № 10 по улице Кирпичная, а также на водоводе в районе дома № 20 по улице Глазунова (диаметр 200 мм).
Из-за этого жители Красной Поляны, Адлера и Хостинского района испытывают проблемы с водой.
Где зафиксировали перебои с водоснабжением:
- Красная Поляна — улицы Березовая, Листопадная, Эстонская, переулки Лыжный Радужный и Акаций.
- Улица Кирпичная в Адлере;
- Хостинский район — улицы Глазунова, Самшитовая, 50 лет СССР.
Работы завершат до 17:00, пообещали в пресс-службе сочинского водоканала.
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