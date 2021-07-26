В трех районах Сочи перебои с водоснабжением

В Сочи 26 июля из-за аварии в трех районах города перебои с водой

Более 30 специалистов в Сочи устраняют порывы на магистральных сетях. Работы проводятся на участке водовода диаметром 150 мм на перекрестке улиц Березовая и Листопадная, на водоводе (диаметр 200 мм) в районе дома № 10 по улице Кирпичная, а также на водоводе в районе дома № 20 по улице Глазунова (диаметр 200 мм).

Из-за этого жители Красной Поляны, Адлера и Хостинского района испытывают проблемы с водой.