В Краснодаре отключили свет в Карасунском округе

Утром 26 июля в Краснодаре из-за аварии отключили свет на восьми улицах города

Из-за повреждения линии электропередачи утром 26 июля в Краснодаре отключили свет в домах на улицах Бородинской, Бородина, Горной, Заводской, Демченко, Крупской, Мира и Гоголя. Всего без света остались 3 тыс. 200 человек.

На месте аварии работают бригады АО «НЭСК-Электросети» и «Краснодарэлектросеть». Ориентировочное время восстановления — 4–5 часов, сообщили в инстаграме ЕДДС Краснодара.