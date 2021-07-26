В Краснодаре отключили свет в Карасунском округе
Утром 26 июля в Краснодаре из-за аварии отключили свет на восьми улицах города
Из-за повреждения линии электропередачи утром 26 июля в Краснодаре отключили свет в домах на улицах Бородинской, Бородина, Горной, Заводской, Демченко, Крупской, Мира и Гоголя. Всего без света остались 3 тыс. 200 человек.
На месте аварии работают бригады АО «НЭСК-Электросети» и «Краснодарэлектросеть». Ориентировочное время восстановления — 4–5 часов, сообщили в инстаграме ЕДДС Краснодара.
Как писали Юга.ру, 20 июля в Краснодаре из-за аварий на шести разных линиях без света остались жители нескольких районов.
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