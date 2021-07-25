Больше 1,7 тыс. человек заболели коронавирусом за неделю на Кубани
Согласно ежедневным отчетам оперштаба, за неделю с 19 по 25 июля включительно в Краснодарском крае выявили 1 тыс. 716 новых случаев заражения коронавирусом
В воскресенье, 25 июля, краевой оперштаб сообщил, что за последние сутки на Кубани подтвердили 253 новый случая заболевания коронавирусом. В пятницу и субботу официально выявляли 248 и 252 человека соответственно.
За неделю скончались 187 пациентов. Примечательно, что во вторник, среду, пятницу и воскресенье зафиксировали одинаковое число летальных исходов — по 27.
За все время пандемии в Краснодарском крае выявлено 57 тыс. 481 случай коронавируса. 4 тыс. 19 пациентов спасти не удалось. В краевых ковид-госпиталях лечится 2 тыс. 808 человек, еще 3 тыс. 824 — на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 80 человек, еще семь на ЭКМО.