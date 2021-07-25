Найдены тела трех пассажиров автомобиля, который смыло в реку в Сочи

Краснодарский край

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Спасатели обнаружили тела трех пассажиров автомобиля, который во время ливня в Сочи съехал с моста и оказался в реке Мацеста

Напомним, поздним вечером 23 июля в Сочи за час выпало 52,6 мм осадков. Вода зашла в цокольный этаж горбольницы № 3, на федеральную трассу. Есть жертвы.

Легковой автомобиль Toyota Avensis, в котором находились пять человек, опрокинулся с моста через реку Мацеста. Трагедия произошла 24 июля около 4:00 на улице Измайловской в Сочи. Автомобиль остановился на неогороженном мосту из-за поваленных деревьев. Спасатели сразу же обнаружили тело водителя, местного жителя, работающего в полиции.

Днем 24 июля стало известно, что нашли тела трех пассажиров машины. Поиски четвертого, предположительно, ребенка, продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи».

Сочи Стихийные бедствия

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