Найдены тела трех пассажиров автомобиля, который смыло в реку в Сочи

Спасатели обнаружили тела трех пассажиров автомобиля, который во время ливня в Сочи съехал с моста и оказался в реке Мацеста

Напомним, поздним вечером 23 июля в Сочи за час выпало 52,6 мм осадков. Вода зашла в цокольный этаж горбольницы № 3, на федеральную трассу. Есть жертвы.

Легковой автомобиль Toyota Avensis, в котором находились пять человек, опрокинулся с моста через реку Мацеста. Трагедия произошла 24 июля около 4:00 на улице Измайловской в Сочи. Автомобиль остановился на неогороженном мосту из-за поваленных деревьев. Спасатели сразу же обнаружили тело водителя, местного жителя, работающего в полиции.

Днем 24 июля стало известно, что нашли тела трех пассажиров машины. Поиски четвертого, предположительно, ребенка, продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи».