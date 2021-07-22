На Красной Поляне открылась выставка картин «Сказки в стиле великих художников»

Краснодарский край

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Гости «Курорта Красная Поляна» до 15 августа смогут увидеть выставку работ современных российских иллюстраторов в стиле знаменитых художников

17 июля в парке «Времена Года» курорта открылась выставка работ российских современных художников. 

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Иллюстраторы изобразили известных сказочных героев в стиле ярких представителей искусства. Например, «Алису в стране чудес» нарисовали в манере сюрреализма Сальвадора Дали, «Снежную королеву» как если бы ее писал Пабло Пикассо, «Дюймовочку» в стиле Марка Шагала, а абстрактных «Трёх поросят» в стиле Василия Кандинского.

Выставка будет проходить до 15 августа. Посещение бесплатно. Также работает бесплатный аудиогид от искусствоведа проекта Элины Гритчиной. Прослушать его можно перейдя по QR-коду на картинах. 

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