На Красной Поляне открылась выставка картин «Сказки в стиле великих художников»

Иллюстраторы изобразили известных сказочных героев в стиле ярких представителей искусства. Например, «Алису в стране чудес» нарисовали в манере сюрреализма Сальвадора Дали, «Снежную королеву» как если бы ее писал Пабло Пикассо, «Дюймовочку» в стиле Марка Шагала, а абстрактных «Трёх поросят» в стиле Василия Кандинского.