В Адыгее осудили жителя Кубани, который ограбил вдову ветерана и похитил награды

Адыгея

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В 2020 году кубанец пробрался в дом вдовы ветерана, украл награды и деньги. Через год его приговорили к 8,5 годам колонии

В июне 2020 года в дежурный отдел полиции Гиагинского района обратилась 91‑летняя Мария Руденко. Она рассказала, что неизвестный ночью пробрался в ее дом и похитил деньги.

Преступник забрался внутрь через окно. Увидев женщину, он стал требовать сбережения, на что получил отказ. Тогда он забрал около 2 тыс. рублей, наградные медали и ордена, ударил пенсионерку и скрылся. Среди похищенных наград были орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени и медаль «За отвагу».

Следствие установило личность грабителя — им оказался 40-летний житель Краснодарского края с судимостью. После преступления он более суток скрывался в лесу Гиагинского района, где и был задержан.

23 июня 2020 года полицейские вернули вдове ветерана похищенный орден Отечественной войны II степени. Остальные награды были серьезно повреждены.

21 июля Гиагинский районный суд Республики Адыгея признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище) и ст. 324 УК РФ (Незаконное приобретение государственных наград РСФСР, СССР).

Мужчину приговорили к 8,5 годам колонии особого режима.

Напомним, в феврале на Кубани ограбили 101-летнего ветерана. У него похитили 1 тыс. 450 рублей — это все сбережения, которые были у пенсионера.

Ветераны Кражи Правосудие Суд

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