В Адыгее осудили жителя Кубани, который ограбил вдову ветерана и похитил награды

В 2020 году кубанец пробрался в дом вдовы ветерана, украл награды и деньги. Через год его приговорили к 8,5 годам колонии

В июне 2020 года в дежурный отдел полиции Гиагинского района обратилась 91‑летняя Мария Руденко. Она рассказала, что неизвестный ночью пробрался в ее дом и похитил деньги.

Преступник забрался внутрь через окно. Увидев женщину, он стал требовать сбережения, на что получил отказ. Тогда он забрал около 2 тыс. рублей, наградные медали и ордена, ударил пенсионерку и скрылся. Среди похищенных наград были орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени и медаль «За отвагу».

Следствие установило личность грабителя — им оказался 40-летний житель Краснодарского края с судимостью. После преступления он более суток скрывался в лесу Гиагинского района, где и был задержан.

23 июня 2020 года полицейские вернули вдове ветерана похищенный орден Отечественной войны II степени. Остальные награды были серьезно повреждены.